Calcio: D'Angelo, con la Reggiana sarà una partita tattica

Obiettivo mantenere i piedi per terra e continuare a fare punti per lo Spezia di Luca D'Angelo, unica squadra ancora imbattuta in serie B dopo sette giornate.

Il tecnico ha tenuto una perfetta media inglese fino ad oggi - vittoria in casa e pareggio in trasferta - e sabato si appresta ad affrontare la Reggiana dalla difesa granitica ma dalla poca attitudine al gol. "Molto della partita sarà deciso sotto l'aspetto tattico - prevede D'Angelo -. Loro sono bravi a scambiare i ruoli dei loro giocatori quando hanno il possesso della palla e sono una squadra forte anche nei singoli. Noi stiamo bene sia fisicamente che moralmente".

I 13 punti e il secondo posto in classifica hanno creato entusiasmo anche nella piazza. Per la quinta partita di fila la curva di casa è tutta esaurito con giorni di anticipo, si va verso i diecimila spettatori al Picco. L'infermeria si svuota.

"Hristov si è allenato negli ultimi giorni, sta bene ed è a disposizione - dice il tecnico -, Colak è pronto per giocare dall'inizio. Ho cinque bravi attaccanti, se stanno tutti bene mentalmente e fisicamente li scelgo in base alla partita che penso di affrontare e alle caratteristiche degli avversari".

Recuperato anche Elia, per Kouda invece l'appuntamento è rimandato a dopo la sosta. Parole al miele per Bandinelli, che rispetto allo scorso campionato ha cambiato marcia. "Sta facendo bene, ma a me è sempre piaciuto perché è sempre stato inappuntabile dal punto di vista dell'impegno che ci mette in ogni allenamento".



