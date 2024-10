Bucci, Morra mi ha cercato credo voglia ritrattare tutto

"Queste cose sono personali e mi dispiace che diventino argomento da campagna elettorale. Penso che il senatore Morra abbia intenzione di ritrattare tutto. Mi ha cercato per telefono, ma oggi sono in campagna, magari lo chiamerò stasera, ho intenzione di parlargli. E' vero sono cose che non fanno piacere, ma a me dispiace molto di più, mi fa venire il vomito e il voltastomaco, vedere tutte le bugie, le 'infangature', si dice così? E, come li hanno chiamati oggi, gli 'shitstorm' della Sinistra, del candidato Orlando, che non fanno altro che raccontare frottole su quello che stiamo facendo e su quello che è stato il passato". Il candidato presidente della Regione per il centrodestra, Marco Bucci, all'ingresso del cinema teatro Centrale di Sanremo, dove ha incontrato gli elettori, incalzato dalle domande dei giornalisti non ha mancato di fare un breve passaggio sulle dichiarazioni odierne di Nicola Morra, candidato per Uniti per la Costituzione, che ha tirato in ballo la sua salute, attraverso un rimando a a Jole Santelli, presidente di Regione Calabria per otto mesi, stroncata da un tumore a soli 52 anni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA