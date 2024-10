Affitti in nero a Savona, ricavi non dichiarati per 280mila euro

I finanzieri del Comando Provinciale di Savona hanno scoperto un'evasione immobiliare e affitti al nero per 280 mila euro nell'ambito di attività ispettive specifiche nel settore delle locazioni brevi e turistiche. Le indagini hanno accertato che alcune unità immobiliari erano prive dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione Liguria e dal Comune di appartenenza per lo svolgimento dell'attività ricettiva di bed and breakfast. Inoltre era stata omessa la dichiarazione annuale per le imposte dirette. Altri immobili sono stati concessi in locazione senza alcun tipo di contratto.

I ricavi non dichiarati sono stati di oltre 280.000 euro. I proprietari degli immobili sono stati segnalati ai Comuni competenti per il recupero dell'imposta di soggiorno.



