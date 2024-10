Cede grata di un parcheggio, bimbo precipita e si ferisce

Un bimbo di tre anni è precipitato dentro un parcheggio interrato in piazza Rapisardi, a Genova Pegli dopo che una delle grate di aerazione si è rotta mentre ci stava camminando sopra. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che lo hanno raggiunto e portato sul piano strada per affidarlo alle cure del personale del 118. I medici lo hanno stabilizzato e portato in codice rosso all'ospedale Gaslini dove da una prima valutazione sembra che si sia rotto il femore.

Viene sottoposto a ulteriori accertamenti per scongiurare che non ci siano lesioni interne.

Secondo quanto ricostruito, il piccolo era con la mamma quando la grata ha ceduto e lui è precipitato facendo un volo di alcuni metri. Gli agenti della polizia locale hanno transennato l'area. Le indagini per capire cosa sia successo sono state affidate ai carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA