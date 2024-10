Casinò Sanremo, 38,7 milioni incassi dall'inizio del 2024 -3,9%

Si chiude con 38,7 milioni di incassi il terzo trimestre nel 2024 del Casinò di Sanremo, in calo del 3,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre gli introiti del mese di settembre si attestano 4,25 milioni. Il montepremi delle vincite, con 115 jackpot del valore superiore a cinquemila euro ciascuno, arriva nel complesso a un milione e 135 mila euro.

In nove mesi erogati premi per nove milioni e 483 mila euro.

Positivo il flusso di visitatori nelle sale: a settembre le presenze si sono attestate a 14.200 unità, portando le frequentazioni annuali a più di 165 mila visitatori. Non mancano gli appassionati del poker, a cui è dedicato il Tps di ottobre che si snoderà con gare e tornei durante tutto il mese.

In merito agli incassi progressivi: in nove mesi, le slot hanno realizzato 29,4 milioni, mentre i giochi tradizionali si attestano a 9,3 milioni. Tra i più richiesti figura la fair roulette, che ha totalizzato introiti per 2,66 milioni, con un incremento del 37%, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La poker room ha ottenuto 2,6 milioni (+9,7%) suddivisi tra tornei, che hanno introitato oltre un milione, cash game e ultimate poker.

"Iniziamo l'ultimo trimestre dell'anno con un denso programma di tornei di grande livello, che interesseranno la poker room - commenta l'ad e presidente del casinò Gian Carlo Ghinamo -. Sono attesi molti dei migliori giocatori, protagonisti spesso dei nostri tornei di livello internazionale, scelti per i premi interessanti e le tipologie di gioco".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA