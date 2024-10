Maltempo, tornano pioggia e temporali. Allerta giallo

Arpal ha emanato un allerta giallo per temporali sul Centro-Levante della Liguria dalla mezzanotte alle 15 di domani, mercoledì 2 ottobre mentre per oggi è stata dichiarata la bassa probabilità di temporali forti sulle stesse zone.

Come previsto, il flusso umido da sud-ovest già presente sulla Liguria nella giornata odierna anticipa il peggioramento che investirà la nostra regione tra la serata di oggi e domani - si legge nella nota di Arpal -. Dalla notte infatti i fenomeni si intensificheranno con un'alta probabilità di temporali forti sul Centro-Levante. Tuttavia si attendono non tanto rovesci di intensità elevate ma precipitazioni tra moderate e forti che potrebbero anche essere persistenti visto il flusso continuo di libeccio. I fenomeni saranno accompagnati da venti forti da sud-ovest con raffiche fino a burrasca al mattino sui crinali e capi esposti di Ponente; mare molto mosso, fino a localmente agitato sul Centro-Levante. Giovedì nuovo impulso instabile sulla Liguria, ma al momento sembrerebbe meno intenso".



