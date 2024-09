Calcio: Genoa-Juve a porte chiuse, clima tranquillo al Ferraris

Un Ferraris blindato per la sfida tra Genoa e Juventus che si disputa a porte chiuse. Il clima all'esterno dell'impianto genovese è quasi da amichevole estiva.

Nessuno striscione, nessun gruppo all'esterno, tanti invece gli uomini delle forze dell'ordine. Davanti alla gradinata Nord stazionano due camionette della Polizia mentre di fronte alla tribuna è ancora presente e pronto ad entrare in funzione il mezzo con l'idrante.

Non vi sono però avvisaglie di possibili altri incidenti. A passare vicino all'impianto sono soprattutto curiosi e qualche tifoso straniero che chiede come fare per avere il rimborso del biglietto.

Rigorosi i controlli ai tornelli con gli steward in possesso di liste per confrontare se chi si presenta abbia diritto ad entrare nell'impianto.

Dentro il vuoto e il silenzio rotto dalle voci dei giocatori durante il riscaldamento. Sugli spalti i giornalisti e i tecnici tv mentre negli altri settori qualche steward e nelle gradinate alcuni racattapalle fondamentali dopo che le reti sono state eliminate come richiesto dalla Lega per i broadcaster televisivi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA