Sgomberi e presidi a Ventimiglia dopo accoltellamento migrante

Il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Imperia, Valerio Massimo Romeo, ha deciso oggi il rafforzamento dei presidi fissi nella zona delle Gianchette e in via Tenda, a Ventimiglia, dove mercoledì sera si è verificata una lite tra migranti, uno dei quali è stato accoltellato in modo grave all'addome e oggi è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Martino, di Genova. E' stato, inoltre, deciso di procedere, nei prossimi giorni, allo sgombero di alcuni luoghi in cui si registrano assembramenti di migranti come immobili occupati di proprietà del Comune e l'argine del fiume Roja. A sgomberi avvenuti, Il Comune procederà all'espulsione di chi non è in possesso dei requisiti di regolarità per la permanenza in Italia. E' anche stato deciso di potenziare i presidi delle forze dell'ordine con i militari dell'operazione "strade sicure". Via Tenda e le Gianchette, inoltre, saranno vigilate con frequenti passaggi e soste da parte di pattuglie di polizia, carabinieri e guardia di finanza mentre la polizia municipale continuerà a pattugliare l'area dei giardini pubblici di Ventimiglia, intensificando i controlli amministrativi ai pubblici esercizi. Nel corso dell'incontro è anche emerso un miglioramento della consistenza dei flussi. Dati della prefettura alla mano, attualmente sul territorio di Ventimiglia si registra una presenza di circa 40-50 migranti, a fronte degli oltre 100-150 migranti al giorno, dello stesso periodo dello scorso anno. Dal primo gennaio a oggi, sono stati adottati 430 provvedimenti di espulsione. La polizia di frontiera, in particolare, ha adottato 230 provvedimenti di riammissione attiva (migranti riaccompagnati in territorio francese) a cui si aggiungono ulteriori 490 riammissioni in territorio francese di migranti risultati essere minorenni non accompagnati.



