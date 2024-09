Piana, nuova Torre Piloti Genova è un miracolo d'ingegneria

"La nuova Torre Piloti del porto di Genova apparentemente sembra un miracolo d'ingegneria, è molto bella dal punto di vista estetico e sicuramente inserita in un contesto straordinario, importante in quanto la vera cabina di regia del porto di Genova che continua a lavorare tra i più produttivi del Mar Mediterraneo se non del mondo". È il commento del presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana a margine di un sopralluogo alla nuova Torre Piloti del porto di Genova nel Waterfront di Levante.



