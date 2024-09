Niente alcol in strada, prorogata al 2025 l'ordinanza a Genova

Il Comune di Genova ha prorogato di un anno fino al 30 settembre 2025 l'ordinanza per la prevenzione dell'abuso di alcol in spazi aperti estendendola ad alcune zone della delegazione di Cornigliano. L'ordinanza è stata firmata nell'estate 2023 dal sindaco Marco Bucci su proposta degli assessori alla Sicurezza Antonino Sergio Gambino e al Commercio Paola Bordilli.

Su tutto il territorio comunale l'attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore deve terminare ogni giorno alle 22 fino alle 6 del giorno successivo, esclusa l'ipotesi in cui l'impresa venditrice si occupi del servizio di trasporto e consegna della merce all'indirizzo dell'acquirente.

In tutto il territorio del Comune di Genova ogni giorno dalle 22 alle 6 del giorno successivo oltre al già vigente divieto di detenzione e consumo di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e metallo su aree pubbliche (esclusi i dehors) sono vietati il consumo e la detenzione finalizzata all'immediato consumo sul posto attraverso contenitori di qualsiasi materiale privi della chiusura originaria di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, in area pubblica o aperta al pubblico ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate.

Inoltre ogni giorno già dalle 12 fino alle 8 del giorno successivo, è vietato il consumo e la detenzione finalizzata all'immediato consumo sul posto in qualsiasi contenitore di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in area pubblica o aperta al pubblico, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate nelle zone di: Rivarolo, Sampierdarena, Giardini Cavagnaro e Sestri Ponente e nelle zone del centro storico, di Canevari, di Vernazzola, della spiaggia di Voltri e dei laghetti di San Carlo di Cese. L'ordinanza viene estesa anche nella zona di Cornigliano.



