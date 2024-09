Efficienza energetica, formazione per imprese

La Camera di Commercio Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona e quella di Genova organizzano in collaborazione con l'Agenzia regionale I.R.E., un ciclo di webinar dedicati al tema dell'efficienza energetica nelle imprese. Il progetto si propone di realizzare un percorso di accompagnamento delle pmi per migliorarne le performance energetiche, con particolare riferimento ai settori economici del turismo, dell'agroalimentare e della produzione-lavorazione dei metalli. Il primo appuntamento on line è in programma il 2 ottobre dalle 12 alle 13,30. Il webinar si propone di illustrare le azioni che le aziende possono intraprendere per migliorare le opportunità e i benefici derivanti dall'adozione di misure di efficientamento energetico. La partecipazione agli incontri è gratuita. Per informazioni e iscrizioni consultare i siti Internet delle Camere di commercio liguri.



