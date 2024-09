Comune Genova, 50mila caditoie pulite in sistema georeferenziato

Ad oggi sono state circa 50mila le caditoie stradali ripulite e inserite nel portale georeferenziato consultabile sul sito del Comune di Genova ma l'obiettivo è quello di arrivare alla pulizia delle oltre 90 mila caditoie presenti sul territorio almeno una volta l'anno, dando priorità alle zone più fragili dal punto di vista idrogeologico e a quelle in prossimità dei principali servizi pubblici come scuole e ospedali. Un intervento che si integra con le operazioni scovolatura dei tubi per un regolare deflusso delle acque che ad oggi ha interessato circa 3mila i metri i condotta. Per raggiungere l'obiettivo il comune di Genova ha dato vita a un accordo quadro, del valore di circa 7 milioni di euro, affidato a ponente (lotto 1) alla ditta Pellegrini della Spezia mentre a levante (lotto 2) a un raggruppamento di imprese rappresentato dalla ditta Ricupoil, ai quali si aggiunge un terzo lotto di "pronto intervento" gestito dalla Protezione Civile per intervenire e in caso di situazioni di emergenza.

"Quello adottato è un nuovo sistema di pulizia delle caditoie - sottolinea l'assessore comunale alle Manutenzioni, Mauro Avvenente - basato sul doppio principio della prevenzione e della trasparenza. Se da un lato la pulizia più regolare di tombini e condutture consentirà di ridurre gli allagamenti, dall'altro i cittadini genovesi potranno contribuire a rendere più efficiente il servizio attraverso le segnalazioni e monitorando lo stato di ciascuna caditoia con un semplice clic sul geoportale consultabile sul sito del Comune di Genova, dove potranno conoscere anche la programmazione mensile degli interventi". La novità più interessante, infatti, è quella della georeferenziazione con la possibilità per i cittadini di conoscere lo stato delle caditoie e i lavori svolti con un solo click sul portale del Comune di Genova oltre alla possibilità di conoscere il cronoprogramma mensile degli interventi programmati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA