Arrestati sei trafficanti di esseri umani a Ventimiglia

Sei passeur che tentavano di trasportare una ventina di stranieri irregolari dall'Italia in Francia sono stati arrestatati a Ventimiglia in diverse operazioni nelle ultime settimane dalla squadra mista italo-francese della polizia di frontiera. Sono tutti accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Finiti in manette un francese senza patente sorpreso in autostrada alla guida di un'autovettura sulla quale viaggiavano quattro migranti irregolari, un francese di origine tunisina che a bordo di un'auto di lusso trasportava altri quattro stranieri, un francese che tentava di trasportare illegalmente tre egiziani privi dei documenti necessari. Inoltre due tunisini sono stati intercettati nei pressi della barriera autostradale di Ventimiglia mentre a bordo di un'auto trasportavano quattro stranieri irregolari, mentre un algerino alla guida di un'auto elettrica di lusso con targa francese è stato arrestato mentre nei pressi di un bar di Ventimiglia faceva salire quattro stranieri irregolari dirigendosi verso il confine.

"Il reparto misto italo-francese formato dalle rispettive polizie di frontiera è presente a livello nazionale solo su questo confine - spiega il dirigente della polizia di frontiera di Ventimiglia Martino Santacroce -, rappresenta un sistema innovativo ed efficace per contrastare l'immigrazione irregolare e consentire un continuo scambio di informazioni, anche sotto il profilo info investigativo".

"La squadra mista è ormai una realtà consolidata e a breve sarà firmato dai ministri dell'Interno - annuncia - un protocollo operativo che disciplinerà l'impiego e le funzioni attualmente stabilite da accordi locali e dal regolamento d'impiego firmato dai capi delle rispettive polizie nel 2019".





