A Rapallo la mostra internazionale dei cartoonists con Don Rosa

Il fumettista statunitense creatore della celebre 'Saga di Paperon de' Paperoni' Don Rosa, il creatore di Lupo Alberto Guido Silvestri 'Silver', il chimico e divulgatore scientifico Dario Bressanini saranno tra i protagonisti della decima edizione della Mostra Internazionale dei Cartoonists in programma a Rapallo (Genova) dal 28 settembre al 6 ottobre.

L'evento, dedicato agli amanti del fumetto e organizzato dal Comune di Rapallo in collaborazione con l'associazione culturale 'Rapalloonia', avrà tra i momenti principali una mostra allestita presso Villa Queirolo, che renderà omaggio a Carl Barks, l'autore che nel 1947 diede vita a Paperon de' Paperoni e a molti altri personaggi iconici di Paperopoli.

In esposizione ci saranno tavole originali, schizzi, acquarelli e opere a tempera che permetteranno ai visitatori di apprezzare il talento e la visione di uno dei maestri più importanti della storia del fumetto. La mostra sarà aperta oltre il weekend inaugurale, da mercoledì 2 ottobre a domenica 6 ottobre, dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19.

L'inaugurazione ufficiale della mostra è prevista per sabato 28 settembre alle 16:30 alla presenza dell'amministrazione comunale e tra gli ospiti d'onore ci sarà Don Rosa, considerato il più importante autore Disney dopo Carl Barks. Saranno oltre cinquanta gli autori presenti alla rassegna provenienti da tutto il mondo per soddisfare gli appassionati di tutti i generi, dai fan dei grandi classici Disney, agli amanti dell'avventura e del selvaggio West, fino ai cultori del fumetto d'autore.



