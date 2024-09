La stagione Gog parte con Quartetto di Cremona

Concerti al Ducale, a Spinola, al Teatro Akropolis, a Palazzo Spinola, nell'ex Ospedale Psichiatrico di Quarto. La Giovine Orchestra Genovese, ormai da anni, affianca al cartellone ufficiale una serie di manifestazioni collaterali che la vedono coprotagonista con altre realtà cittadine. La stagione ufficiale è già stata presentata nel giugno scorso e prenderà il via al Carlo Felice il prossimo 14 ottobre con il formidabile Quartetto di Cremona per regalare subito dopo, il 21 ottobre, uno degli appuntamenti più rilevanti, l'esecuzione del "Combattimento di Tancredi e Clorinda" di Monteverdi da parte del complesso "La Risonanza".

Le iniziative collaterali sono state presentate questa mattina nel corso di una conferenza stampa tenuta da Nicola Costa e Pietro Borgonovo, rispettivamente presidente e direttore artistico della G.O.G. Nel suo intervento, Costa ha sottolineato che la G.O.G. nella graduatoria per il FUS, in termini di punteggio totale è al terzo posto fra le 150 istituzioni concertistiche italiane, al sesto per qualità artistica e al tredicesimo per finanziamento. Borgonovo ha illustrato le nuove iniziative.

Una collaborazione ormai pluriennale lega la Gog agli Amici del Carlo Felice e del Conservatorio. Il ciclo "Autunno a Spinola" (i mercoledì alle ore 16) proporrà una serie di giovani talenti, dal duo viola e pianoforte Vittorio Benaglia e Virginia Benini (2 ottobre) che aprirà il cartellone fino al pianista Mattia Lorenzini (6 novembre). La Gog è stata fra le prime istituzioni a "scoprire" il Teatro Akropolis a Sestri ponente: e lì in occasione del Festival "Testimonianze Ricerca Azioni" sono programmati tre appuntamenti dedicati alla produzione contemporanea (6, 8, 15 novembre). Nell'ambito del Quarto Pianeta Festival è previsto invece il 5 ottobre nell'ex Ospedale Psichiatrico di Quarto un concerto che vede protagonista l'Orchestra AllegroModerato, formata da professionisti e da giovani portatori di handicap, nata per dimostrare che la formazione musicale può attivare energie e competenze emotive, cognitive e relazionali valorizzando la qualità della vita delle persone con fragilità fisiche e mentali. Infine, a Palazzo Ducale, nel Salone del Maggior Consiglio, in primavera, sono previsti due appuntamenti (12 e 13 aprile) in occasione della mostra dedicata a Lisetta Carmi con particolare attenzione a due autori particolarmente amati dall'artista, Dallapiccola e Nono.





