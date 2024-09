Rolli Days d'autunno a Genova sfiorano le 100mila presenze

Chiude con 97mila presenze la doppia edizione autunnale dei Rolli Days, l'apertura straordinaria delle antiche dimore nobiliari della Repubblica di Genova dal 2006 Patrimonio dell'Umanità Unesco. L'edizione dedicata a 'Genova. Città di famiglie e palazzi' si è svolta su prenotazione digitale negli ultimi due fine settimana.

Il Comune di Genova rimarca che "il 53% delle prenotazioni è arrivato da persone registratesi per la prima volta all'evento, un dato che ci dimostra come i Rolli Days continuino a coinvolgere nuovo pubblico, mantenendo un'alta percentuale di utenti che desiderano vivere nuovamente questa esperienza culturale. Tra le prenotazioni ricevute, il 42% degli utenti si colloca sotto i 45 anni d'età, mentre il 38% proviene da fuori dalla Liguria".

Si tratta dell'edizione più partecipata da quando sono state introdotte le prenotazioni digitali. "La scelta di sdoppiare i Rolli Days su due fine settimana ha permesso a migliaia di cittadini e turisti di ammirare le bellezze del patrimonio della nostra città - commenta la consigliera delegata ai Grandi eventi del Comune di Genova Federica Cavalleri -. Aver aperto le porte dei Palazzi dei Rolli durante due importanti eventi come il World Tourism Event e il Salone Nautico è stata una scelta importante per l'amministrazione che ha voluto valorizzare la storia e l'arte di Genova anche attraverso i tanti eventi collaterali. Dalla serata di musica elettronica per l'inaugurazione del giardino di Palazzo Bianco alle mongolfiere sui trampoli passando per la giornata di free piano e l'illuminazione artistica di via Garibaldi, sono stati due fine settimana ricchi di novità".

"Un grande successo per il secondo weekend dedicato ai Rolli Days con i nostri palazzi storici, patrimonio Unesco, che hanno riaperto le porte a genovesi e turisti raccontando loro, attraverso architetture ed opere uniche, la storia, l'arte e la cultura della nostra città. In vetrina anche il restaurato giardino di Palazzo Bianco, riaperto al pubblico proprio in occasione dello scorso fine settimana ed in concomitanza con il WTE", afferma l'assessore al Turismo del Comune di Genova Alessandra Bianchi.



