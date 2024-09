Liguria: sette liste nel centrodestra per Bucci presidente

Saranno sette in totale le liste a sostegno del candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Liguria Marco Bucci, di cui due civiche. È quanto emerge alla vigilia dell'apertura della campagna elettorale della coalizione prevista domani a Genova. In campo ci saranno le liste politiche di Giorgia Meloni per Bucci presidente-Fratelli d'Italia, Lega Liguria-Bucci presidente, Forza Italia-Bucci presidente, Udc e Noi moderati, il partito politico fondato tra gli altri dall'ex presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, a cui si affiancheranno le liste civiche Orgoglio Liguria-Bucci presidente e Bucci presidente-Vince Liguria.





