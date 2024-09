Liguria: Orlando, cancellare Alisa e mettere fine sfascio sanità

"Penso che di fronte a noi poi abbiamo una grande sfida che è stata rimossa ma che sta emergendo in questa campagna elettorale. Mettere fine allo sfascio della sanità in una regione dove per nove anni si è parlato di modello Liguria e l'unica cosa che è stata fatta - nella sanità è stata la creazione di una agenzia, Alisa, un grande carrozzone. Noi siamo per cancellarlo e il centrodestra ieri si è diviso su questo punto. Noi abbiamo le proposte, loro stanno mettendo in fila una serie di boh, di ma, di forse e di studieremo". Lo ha detto il candidato del centrosinistra alle regionali Andrea Orlando in un incontro a Savona.

"E' una bella campagna elettorale, oggi a Savona tantissima gente è venuta ad ascoltare e a darci dei contributi sul nostro programma. Credo che la sfida principale per la Liguria sia quella di una reindustrializzazione sostenibile. Se non vogliamo che i nostri giovani se ne vadano e che la crisi demografica si aggravi dobbiamo dare buoni posti di lavoro e per farlo abbiamo bisogno di una industria avanzata dal punto di vista tecnologico e sostenibile dal punto di vista ambientale. La provincia di Savona in questo senso può svolgere un ruolo fondamentale, dimenticarsene sarebbe un errore grave" ha aggiunto Orlando.





