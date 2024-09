Trasporto, presidio studenti 'Fuori rotta' Genova in solidarietà

Una striscione con scritto "I diritti dei lavoro sono I diritti degli universitari" per dare solidarietà alla protesta dell'autotrasporto. L'iniziato a è degli studenti di "fuori rotta" che hanno fatto vita a un presidio davanti a stazione Principe a Genova. "All'aumento del prezzi del trasporto pubblico non corrisponde un'adeguata qualità del servizio - hanno spiegato - e come le società non fanno nulla per i lavoratori, per favorire i profitti privati, così non fanno nulla per gli utenti e per noi studenti". Gli studenti hanno presidiato l'ingresso principale della stazione ferroviaria per circa mezz'ora scandendo slogan e accendendo fumogeni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA