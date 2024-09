Minacce tra tifosi a Genova, murales De Andrè imbrattato

Mentre si avvicina il derby di Coppa Italia tra Genoa e Sampdoria in programma mercoledì prossimo, sale la tensione tra gruppi di ultrà delle due squadre. La Digos ha avviato indagini dopo che la scorsa notte due bande con alcune persone armate di bastoni e travisate con i caschi da motociclista si sono sistemate in strada in due zone diverse della città: i genoani vicino alla stazione Brignole e i sampdoriani nei pressi dello stadio. Hanno gridato cori e acceso fumogeni. Le chiamate allarmate di cittadini hanno fatto scattare un cordone di sicurezza di agenti in tenuta anti sommossa che ha evitato possibili spostamenti dei gruppi ed eventuali contatti.

Qualcuno ha poi vandalizzato alcuni murales genoani allo stadio Ferraris. In un comunicato diffuso sui social, i gruppi di tifosi organizzati della Sampdoria della Gradinata Sud hanno preso le distanze dalla azione contro i ritratti di Fabrizio de André e Gianluca Signorini. "Non c'è giustificazione, non c'è dignità né onore, non c'è niente nel gesto di qualche decerebrato che ieri notte ha imbrattato dei murales della Nord, soprattutto quelli dedicati alle persone scomparse. Prendiamo le distanze da questo vile gesto" scrivono i tifosi della Gradinata Sud.



