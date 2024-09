Inaugurato il parco Promontorio Varigotti a Finale Ligure

Inaugurato oggi il Parco Promontorio di Varigotti, alla presenza di Federico Barello, soprintendente archeologia belle arti e paesaggio Imperia e Savona, in rappresentanza del Mic, cui è affidata l'area archeologica demaniale, Angelo Berlangieri, sindaco del Comune di Finale Ligure, e Alberto Anfossi, Segretario Generale della Fondazione Compagnia di San Paolo, che ha sostenuto il "Progetto per il restauro ambientale sostenibile del promontorio di Varigotti", attraverso il bando "Restauro Ambientale Sostenibile".

Il progetto, realizzato dall'architetto Roberto Grossi, ha visto il coinvolgimento attivo dell'associazione Varigotti Insieme, del Gruppo guide naturalistiche e turistiche del Promontorio di Varigotti e della Sezione finalese dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri, nell'ambito delle attività di valorizzazione del MUDIF - Museo Diffuso del Finale, che dal 2023 sono stati incaricati anche delle aperture, della valorizzazione e della gestione dell'area.

L'importante intervento di restauro ambientale sostenibile del Promontorio di Varigotti ha sottratto quest'area al degrado, restituendola alla comunità grazie alla creazione di un parco urbano all'interno del quale è possibile visitare un giardino botanico, l'uliveto secolare, le preziose testimonianze storico-archeologiche, il nuovo Centro Visite, due stagni artificiali e un rettilario.

"Con le sue eccezionali valenze paesaggistiche e naturalistiche, ma anche archeologico-monumentali, il Promontorio di Varigotti è un luogo simbolo del nostro territorio, in cui si riconosce l'intera comunità finalese - ha detto Angelo Berlangieri, Sindaco di Finale Ligure. - Grazie all'impegno corale e collettivo di tante realtà locali per la valorizzazione e la tutela di questo luogo e al prezioso supporto della Fondazione Compagnia di San Paolo, con costanti interventi di pulizia e messa in sicurezza e l'introduzione di nuovi elementi di attrattività, oggi turisti e residenti possono venire a visitare il nuovo Parco in modo sempre più facile, consapevole e rispettoso".



