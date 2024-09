Salone: eccellenze liguri protagoniste in piazza a Genova

Le eccellenze genovesi e liguri protagoniste in Piazza De Ferrari durante il salone nautico.

All'interno di un grande cassone da spedizioni il meglio delle produzioni degli Artigiani in Liguria e delle Botteghe storiche e Locali di Tradizione di Genova Aprirà domani, in contemporanea con l'inaugurazione della 64° edizione del Salone nautico di Genova, l'installazione dal titolo "Made in Liguria, vetrina delle eccellenze genovesi e liguri. Questo spazio visitabile, la cui forma ricorda un grande cassone da spedizioni, è nato grazie alla collaborazione fra Regione Liguria, Comune di Genova, Camere di Commercio di Genova e delle Riviere di Liguria, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e Cna, ed è stato allestito in piazza De Ferrari a Genova.

Al suo interno i visitatori troveranno le eccellenze e le produzioni più significative della nostra regione, grazie all'adesione di 26 imprese legate al marchio "Artigiani in Liguria", di 14 fra "Botteghe storiche e locali di tradizione" di Genova e alla partecipazione dei consorzi aderenti al marchio "Assaggia la Liguria". Vino, olio, basilico DOP, ma anche abbigliamento marinaro e vintage, damaschi, filigrana, ceramiche, sedie chiavarine, per un assaggio di quello che la Liguria produce e commercia in tutto il mondo. I negozi e le botteghe di Genova che espongono i propri prodotti nell''installazione saranno identificabili per tutta la durata del salone dall'insegna "Made in Liguria". L'installazione resterà aperta fino al 24 settembre.



