Ciclovia Tirrenica spezzina, aperti tutti i cantieri

Procedono secondo il cronoprogramma i cantieri del 'lotto prioritario' della Ciclovia Tirrenica nello spezzino per la realizzazione della pista ciclopedonale tra il Comune di Sarzana e Fosdinovo e nel Comune di Castelnuovo Magra. Oggi il sopralluogo dell'assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone, insieme ai sindaci di Sarzana Cristina Ponzanelli, Castelnuovo Magra Katia Cecchinelli e Luni Alessandro Silvestri. Partito anche il cantiere per i tratti di Luni e Sarzana. La realizzazione del lotto prioritario nello spezzino copre un percorso di 14,8 chilometri tra Sarzana centro e Marinella di Sarzana attraverso i comuni Sarzana, Fosdinovo, Castelnuovo Magra e Luni. La tratta è finanziata con 14 milioni e 114.123 mila euro di cui quasi 13 milioni di euro a valere su fondi Pnrr e 1 milione e 166 mila euro a valere su fondi statali, trasferiti dalla Regione Toscana per il lotto di Fosdinovo.

"Quest'opera, gestita integralmente da Regione per quanto riguarda le gare d'appalto, l'affidamento dei lavori e la sua realizzazione, rappresenta un tassello importante della Ciclovia Tirrenica, nel pieno rispetto dei tempi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, principale fonte di finanziamento - ha detto Giampedrone -. La conclusione di questi stralci e il collaudo sono previsti entro giugno 2026, quando la Liguria vedrà realizzata gran parte di questa infrastruttura strategica che attraverserà la Liguria per arrivare poi fino a Roma, con positive ricadute non solo sotto il profilo ambientale ma anche per il tessuto economico e turistico del nostro territorio. Nel tratto sarzanese, l'elemento propedeutico fondamentale è stata la messa in sicurezza del torrente Parmignola, per cui abbiamo investito oltre 10 milioni di euro a garanzia non solo della realizzazione della Ciclovia ma anche dello sviluppo futuro di tutta l'area di Marinella. Fondamentale in prospettiva - ha proseguito -, è l'integrazione futura di questa infrastruttura con il trasporto ferroviario, in una logica di intermodalità importante per questo territorio. Il passo ulteriore da realizzare nei prossimi anni sarà il lotto tra Sarzana e Santo Stefano, per cui lasciamo in eredità alla prossima amministrazione regionale ulteriori 20 milioni di euro di fondi Fsc, con la visione di un preciso modello di sviluppo del territorio che speriamo venga portato avanti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA