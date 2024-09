Caritas Genova sostiene famiglie per le spese scolastiche

Un progetto pensato per far sì che nessun bambino "resti indietro". Si intitola "Tutti in classe!" ed è pensato per sostenere le famiglie in difficoltà che non riescono ad affrontare i costi per comprare il materiale scolastico per i propri figli. Il progetto, giunto quest'anno alla nona edizione, è a cura della Caritas Diocesana di Genova con la collaborazione dei Centri di Ascolto Vicariali. Grazie alle donazioni di numerosi genovesi, lo scorso anno scolastico "Tutti in classe!" ha sostenuto 80 nuclei familiari consentendo loro di poter acquistare libri, cancelleria e altro materiale costoso relativo ad alcuni specifici percorsi di studio Dai dati della Caritas diocesana emerge, infatti, che a Genova la povertà tra i bambini è in aumento. Infatti, come descritto dalle Anticipazioni e tendenze del Rapporto sulla povertà rilevata dai Centri di Ascolto, diffuse ad inizio estate, nel capoluogo ligure, 1 bambino su 5 è in condizione di povertà assoluta. Sul sito caritasgenova.it tutte le informazioni per coloro che volessero donare il proprio contributo.



