Terzo Valico: Rixi, possibile giacimento gas nei cantieri

"Entro settembre Eni fornirà un'analisi sulla fuoriuscita di gas metano nei cantieri del Terzo Valico per capire se si tratta di un giacimento o solo di infiltrazioni, nel caso fosse un giacimento comporterebbe un grande valore per il nostro territorio, perché sarebbe uno dei giacimenti più grandi del Paese, ma un ripensamento della progettazione del Terzo Valico". Lo annuncia il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi. "Il 20 settembre farò un sopralluogo al Terzo Valico. - continua -. Stiamo al momento mantenendo l'impegno di completare l'opera entro il 2026". Due mesi fa in una galleria del Terzo Valico è uscita una fuga di gas che oggi cuba circa due milioni di metri cubi.



