Schlein, persecuzione Toti? Molti dovranno rivedere opinione

"Evidentemente tutti quelli che hanno parlato di persecuzione dovranno rivedere la loro opinione, compresi molti ministri di questo Governo": lo ha sottolineato la segretaria del Pd Elly Schlein parlando del patteggiamento dell'ex presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Lo ha fatto rispondendo ai giornalisti a margine della festa dell'Unità di Umbertide.

"Ricordo - ha detto ancora Schlein - che il patteggiamento parte da un presupposto, cioè ammettere la responsabilità, la colpevolezza. Dopo che per mesi hanno tenuto ferma quella regione. E intanto le liste d'attesa si allungavano e gli investimenti erano bloccati".

La segretaria del Pd ha quindi detto di ritenere che "con Bucci, Giovanni Toti abbia trovato il modo di non dimettersi".

"Perché - ha aggiunto - quello era un sistema di potere che come evidente ha intralciato e influenzato il lavoro amministrativo ed istituzionale. Il fatto che abbia patteggiato vuol dire ammettere una propria responsabilità".

"Starà ai cittadini della Liguria - ha sottolineato Schlein - fare le loro valutazioni. Noi siamo al fianco di Andrea Orlando con una colazione che vuole rilanciare le politiche industriali, salvare la sanità pubblica che è drammatica e creare nuove opportunità di lavoro per i giovani".



