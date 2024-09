Parco Cinque Terre, Pecunia nuova vicepresidente

Il sindaco di Riomaggiore (La Spezia) Fabrizia Pecunia è stata nominata vicepresidente del Parco nazionale delle Cinque Terre. Lo ha deciso il consiglio direttivo dell'ente stamani nella sede di Manarola con un voto a maggioranza a scrutinio segreto secondo le indicazioni del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Tra gli altri temi affrontati c'è stato un aggiornamento sul 'Piano del parco' a valle dell'esito della valutazione ambientale strategica. L'iter istruttorio del documento è compiuto e si avvia così verso le fasi conclusive di approvazione che prevedono prima dell'adozione definitiva, l'acquisizione del parere obbligatorio della Comunità del Parco.

"Auspico che il prezioso lavoro svolto in questi anni per la costruzione del Piano, con il coinvolgimento di tanti esperti in rappresentanza dei diversi ambiti di interesse del territorio, possa essere valorizzato e adottato in tempi brevi, non smentito o procrastinato ulteriormente", commenta il presidente del parco Donatella Bianchi.

All'ordine del giorno anche la designazione dei componenti del 'Centro studi permanente dell'area marina protetta', dedicato alla ricerca e all'approfondimento delle nuove tecnologie adottabili per la transizione ecologica delle unità da diporto, delle marine e dei porticcioli. I designati sono: Rina, Assonautica nazionale, Università di Genova, Autorità Portuale, Ucina, Dltm, Confindustria Nautica e Federlogistica. A breve è attesa la convocazione dei tavoli di lavoro allargati per supportare e contribuire alla costruzione della strategia di sostenibilità della riserva marina. Approvata infine la partnership tra Parco e Fondazione Carispezia nell'ambito del nuovo progetto di valorizzazione culturale del Centro d'Arte Moderna e Contemporanea della Spezia (Camec).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA