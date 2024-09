Tennis, ATP premia Aon-Memorial Giorgio Messina

Importante riconoscimento per l'Aon Open Challenger-Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis in corso di svolgimento a Genova, che è stato premiato dall'ATP per i 20 anni compiuti in questa edizione. Sono pochissimi nel mondo i Challenger che hanno raggiunto questo traguardo. In Italia sono solo 4. Dopo la finale di doppio, il Supervisor dell'ATP Carmelo Di Dio ha consegnato al Presidente del Comitato Organizzatore Mauro Iguera e al Direttore Operativo del torneo Renato Delsanto l'ATP Challenger Tour Award, lo speciale premio assegnato a tutti Challenger del mondo che hanno festeggiato 20 anni. ''Vorremmo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a costruire l'eredità di questo grande torneo e ci congratuliamo con ciascuno di voi per questo importante risultato e per la vostra dedizione'' si legge nella motivazione da parte dell'ATP



