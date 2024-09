Si stende su asfalto lungomare Canepa per salvare gattino

Una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Genova che stava passando sulla strada a scorrimento veloce Lungomare Canepa ha notato una donna che dopo essersi accostata sul ciglio della strada con il proprio scooter, si era stesa a terra cercando qualcosa sotto la barriera new jersey. Considerato lo stato di pericolo dato dall'intenso traffico presente nella via, i militari si sono fermati e hanno messo l'auto a protezione della donna e degli altri utenti della strada. La donna ha quindi spiegato ai carabinieri che, all'interno dell'incavo del new jersey, era rimasto incastrato un gattino che poco prima aveva rischiato di essere investito dalle auto in transito. Dopo svariati tentativi di salvataggio, non resi facili anche perché l'animale era impaurito, i militari finalmente sono riusciti a estrarre il cucciolo vivo e in buone condizioni. Il gattino è stato affidato alla stessa signora che si è resa disponibile ad adottarlo.





