Schiuse le uova di Caretta Caretta sul lido di Arma di Taggia

Sono già una quarantina le tartarughe Caretta Caretta, che verso le 22.50 di ieri sono nate nel nido di Arma di Taggia, da giorni monitorato dalle telecamere in attesa della schiusa delle uova. Improvvisamente, nella sabbia si è formata una piccola apertura dalla quale sono usciti i piccoli esemplari, ma è possibile che ci siano dei "ritardatari" che usciranno in queste ore o a giorni. In attesa della schiusa, è stata realizzata una diretta streaming serale e notturna, a partire dal primo settembre scorso, a opera dell'associazione culturale Quarto Quadrante. Molti i cittadini che hanno assistito all'evento, che il sindaco di Arma di Taggia Mario Conio ha definito "una dolcissima sorpresa".



