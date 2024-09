Nave nell'area marina protetta di Bergeggi,denunciato comandante

La guardia costiera di Savona ha denunciato il comandante di una nave mercantile battente bandiera straniera per il mancato rispetto della norma nazionale che nei pressi dell'isola di Bergeggi (Savona) impone il divieto di transito alle unità mercantili nel tratto di mare circostante le 2 miglia nautiche l'area marina protetta.

Nel corso del 2024 la guardia costiera di Savona ha aumentato i controlli anche in orario notturno nell'area marina protetta dell'isola di Bergeggi effettuando 20 sanzioni amministrative per violazioni in materia di pesca, di navigazione e ancoraggio nel tratto di mare caratterizzato da fondali di coralligeno e praterie di posidonia oceanica, dove il mancato rispetto delle norme può provocare danni a un habitat naturale particolarmente delicato.

A tutela dell'ambiente marino la guardia costiera di Savona in collaborazione con il centro nautico vadese nel corso dell'ultima settimana ha partecipato all'operazione 'fondali puliti' nella zona di Bergeggi e nelle aree limitrofe, dove sono stati rimossi dai subacquei professionali alcuni rifiuti giacenti sui fondali come pneumatici, un vecchio scafo di un natante da diporto ed alcuni spezzoni di una rete da pesca.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA