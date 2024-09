Genoa Women, progetto di crescita per un futuro radioso

Un progetto di crescita con obiettivi di medio e lungo termine, tra i quali lo sviluppo omogeneo del settore giovanile e il rafforzamento costante della Genoa Women di calcio grazie ad una riorganizzazione strutturale con l'arrivo di una serie di nuove professionalità. A parlarne è il direttore sportivo e responsabile dell'area Women del Genoa Cfc, Marta Carissimi, a margine di un evento al 33/o Forum Economico di Karpacz (Polonia).

Genoa Women milita in serie B da due anni. L'organigramma delle sei squadre presenti conta complessivamente oltre 150 tesserate: si parte dalle under 10, under 12, under 15, proseguendo con le under 17 e under 19 per arrivare fino alla prima squadra.

"Il progetto Genoa è nato nel 2015 - ha spiegato la Carissimi - e ha avuto un punto di svolta nel 2022 un anno dopo l'arrivo della nuova proprietà americana. Quando poi sono arrivata io (ottobre 2022, ndr), c'era la volontà di restare in serie B e di sviluppare un progetto di crescita per coinvolgere dalla prima squadra fino all'under 10. La prima stagione, la 2022-23, è stato il nostro anno zero in cui abbiamo sistemato alcune cose in corsa per riuscire a mantenere la categoria. Dalla scorsa stagione invece è partito un progetto di crescita con obiettivi di medio e lungo termine: oggi, dopo la stagione 2023/24, possiamo dire che abbiamo dato una nuova struttura al Genoa, mettendo mano a tutta la filiera e creando una credibilità basata sulle professionalità che abbiamo portato nell'area femminile. Abbiamo raddoppiato il numero dei tecnici nello staff del settore giovanile, aumentando di oltre il 30% il numero delle bambine e delle ragazze del settore giovanile".

"Per quanto riguarda la prima squadra - ha sottolineato - possiamo definirla professionistica e professionale, perché si allena tutti i giorni di mattina con lo staff completamente dedicato a tempo pieno; le ragazze hanno anche la possibilità, con il decreto dello Sport, ad un contratto di lavoro. Questa realtà ci ha resi attrattivi nei confronti di giocatrici di categoria superiore, con sei acquisti nuovi su sette provenienti dalla serie A, innalzando la qualità della squadra: cercheremo di essere competitivi in serie B. Sarà importante proseguire in questo percorso: c'è una grande sinergia con tutte le componenti del management del club, dal direttore sportivo Marco Ottolini al direttore generale Flavio Ricciardella e l'amministratore delegato Andres Blazquez, con cui mi confronto spesso".



