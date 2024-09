Lista Toti, Nicolini nuova coordinatrice provinciale a Genova

Lilli Lauro, coordinatrice provinciale genovese e consigliere regionale della Lista Toti, ha comunicato l'intenzione di non proseguire per decisione personale la propria esperienza con la compagine arancione. Per cui la Lista Toti informa che il ruolo di coordinatrice provinciale "è stato affidato a Jessica Nicolini, giornalista, già portavoce del presidente Toti, nella quale è riposta la massima stima e fiducia, anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali che ci aspettano".

Secondo l'emittente televisiva Primocanale Nicolini sarà candidata alle prossime regionali con la lista 'arancione' mentre Lilli Lauro andrebbe verso una ricandidatura ma con Fratelli d'Italia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA