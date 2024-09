A Genova dall'ufficio al palco per aiutare i bimbi in difficoltà

Dall'ufficio al palco per aiutare i bambini che affrontano momenti e situazioni di fragilità. È la sfida solidale lanciata dallo spettacolo teatrale 'Un matrimonio tira l'altro' in programma il 19 settembre al Teatro Stradanuova di Genova, ideato e interpretato da un gruppo di dipendenti della Ignazio Messina & C. a sostegno de 'Il Porto dei piccoli', organizzazione no profit che ogni anno dona momenti di serenità e svago a oltre 20mila giovani in difficoltà seguiti in Liguria, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana e Lazio.

Una commedia esilarante che ha la peculiarità di essere interpretata da un gruppo di impiegati d'ufficio protagonista di un innovativo percorso formativo aziendale intitolato 'Dall'ufficio al palco: una sfida formativa'. L'evento andrà oltre il semplice intrattenimento, offrendo al pubblico spunti di riflessione e ispirazione sul potere formativo del teatro, sulla forza del gruppo e sull'importanza delle soft skills. La serata sarà un'opportunità unica per sostenere le attività de 'Il Porto dei piccoli', a cui sarà devoluto il ricavato, e al contempo godere di uno spettacolo coinvolgente e originale. Un mix irresistibile di ritmo e comicità che sa coinvolgere fino alla fine lo spettatore in un crescendo di equivoci che hanno per protagonisti personaggi tra loro molto diversi, ma accomunati da un destino comune: far fronte a quella che sembra essere un'autentica epidemia di matrimoni.



