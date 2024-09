Anziano sventa truffa finto incidente e fa arrestare un uomo

I carabinieri hanno arrestato un uomo di 41 anni, slovacco, mentre cercava di ritirare soldi e gioielli dalla vittima di una truffa. L'anziano, dopo avere ricevuto una chiamata dalla falsa figlia, ha intuito il raggiro e ha avvisato i carabinieri che si sono fatti trovare fuori dal portone. Il truffatore per cercare di fuggire ha anche morso un militare procurandogli lesioni a un dito. Il tentativo di truffa è andato in scena ieri pomeriggio a Lavagna (Genova). L'uomo ha ricevuto la telefonata di una donna che diceva di essere la figlia e di avere bisogno di 45 mila euro perché aveva causato un incidente mortale. "Verranno i carabinieri in borghese a prendere i soldi" le istruzioni al telefono. All'appuntamento, però, si sono presentati i veri carabinieri che hanno fatto scattare le manette.



