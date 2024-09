Genova, risse a bottigliate e calci e pugni nel centro storico

Ancora risse e aggressioni nel centro storico di Genova. Ieri sera la polizia è intervenuta per una rissa con lancio di bottiglie in piazza del Campo. Poco più tardi la pattuglia si è recata in salita Pollaiuoli dove era in corso una violenta aggressione ai danni di un ragazzo, trovato riverso a terra in stato di semi incoscienza. Verso le 23.30 infatti in salita Pollaiuoli la polizia è dovuta intervenire per una rissa fra giovani maghrebini e italiani che, secondo quanto appreso, avrebbero rivolto delle offese a sfondo razziale.

Durante la rissa a calci e pugni un ragazzo maghrebino è stato preso a calci e ha battuto la testa sul selciato. Soccorso, è stato trasferito in ospedale. Gli aggressori sono stati visti scappare appena hanno sentito arrivare la poliia,



