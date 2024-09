Salone Nautico, stand Regione mette in mostra eccellenze liguri

Regione Liguria sarà presente alla 64° edizione del Salone nautico internazionale di Genova, in programma alla Fiera di Genova dal 19 al 24 settembre, con uno stand, realizzato in collaborazione con il Comune di Genova e la Camera di Commercio di Genova.

Due le missioni principali dello stand: da un lato, ospitare le piccole e medie imprese liguri che si occupano di componentistica, in modo da permettere loro di incontrare i principali produttori e cantieri liguri, offrendo così l'occasione a queste aziende di sviluppare opportunità commerciali e di crescita.

Dall'altro promuovere l'installazione "Made in Liguria, vetrina delle eccellenze genovesi e liguri", nata dalla collaborazione fra la Regione Liguria, il Comune di Genova e le Camere di Commercio di Genova e delle Riviere. Una struttura visitabile che ricorda un grande cassone da spedizioni e che verrà posizionata in piazza de Ferrari nei giorni di apertura del Salone Nautico. Al suo interno, una selezione delle eccellenze e delle produzioni più significative dell'artigianato e dell'enogastronomia ligure e un richiamo ad alcuni personaggi più noti del territorio. I visitatori troveranno infatti ad esempio basilico, sete, filigrana, ceramiche e tessuto jeans, olio e vino. L'installazione, che esordirà appunto a Genova dal 19 al 24 settembre, si sposterà poi in altri luoghi della Liguria.



