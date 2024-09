Recco, Sagra del Fuoco e 200° da incoronazione della patrona

Tutto pronto a Recco per la Sagra del Fuoco del 7 e 8 settembre, in onore di Nostra Signora del Suffragio. Quest'edizione assume un significato particolare poiché ricorre il bicentenario dell'Incoronazione della Suffragina, avvenuta l'8 settembre 1824, quando il cardinale Luigi Lambruschini incoronò la statua della Vergine, trasformando l'oratorio in Santuario.

La festa, che unisce tradizione religiosa e spettacoli pirotecnici, rappresenta un'occasione di grande richiamo per il pubblico, attirando migliaia di visitatori appassionati della pirotecnica italiana. I festeggiamenti coinvolgono i sette storici Quartieri di Recco (Bastia, Collodari, Liceto, Ponte, San Martino, Spiaggia e Verzemma) che da mesi lavorano per organizzare al meglio l'evento. Da giovedì 5 settembre, stand gastronomici e spettacoli musicali daranno il via a un lungo weekend di celebrazioni, culminando con la tradizionale processione, le solenni celebrazioni religiose e gli spettacolari fuochi d'artificio serali.

"Il bicentenario è un evento straordinario che rafforza il legame della nostra comunità con la Madonna del Suffragio," ha dichiarato il sindaco Carlo Gandolfo. "La festa non è solo un momento di devozione, ma anche un'occasione per promuovere Recco e le sue eccellenze, soprattutto dopo la riqualificazione del nostro lungomare." Anche Gianluca Buccilli, presidente del Comitato Festeggiamenti, sottolinea l'importanza della manifestazione: "La festa rappresenta un'unione perfetta tra devozione mariana e cultura popolare, radicata profondamente nella nostra storia" mentre l'assessore regionale al Turismo, Augusto Sartori, evidenzia l'importanza dei famosi "fuochi di Recco" che ogni anno attirano migliaia di visitatori: "Questa festa è un mix di tradizione, spettacolo e sapori tipici che rende la Liguria una destinazione turistica di successo." Per facilitare l'arrivo dei visitatori, saranno disponibili treni e bus straordinari, grazie al contributo di Regione Liguria e Trenitalia, che permetteranno a tutti di raggiungere Recco in comodità e sicurezza.



