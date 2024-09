Liguria:Bucci,Iv? Per ora non esce da giunta ma decideranno loro

"La campagna elettorale è come l'America's Cup. C'è il challenger è il primo che deve farsi vedere, poi c'è il defender che lavora per ultimo. Noi siamo il defender, quelli che hanno già vinto e che abbiamo la coppa in casa, quindi siamo gli ultimi a doverci dichiarare. Gli altri si sono dichiarati per primi, va bene così. Ma il candidato arriva, arriva. E' anche bello che ci sia un dibattito nel centrodestra, un dibattito positivo, quindi va bene così e si va avanti". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci parlando a margine della presentazione del Salone internazionale della nautica di Genova.

L'ipotizzata uscita di Italia Viva dalla giunta comunale legata all'accordo col campo largo nel centrosinistra, non preoccupano Bucci: "Ora come ora Renzi non è nella giunta - ha detto Bucci -, le persone che sono dentro la giunta hanno detto chiaro e tondo che non escono, poi saranno loro a decidere. Io lascio libertà a tutti. Ognuno deve fare quello che ritiene opportuno. Dopodiché prenderò le mie decisioni in funzione di chi rimane, cosa rappresenta e come facciamo a portare avanti il programma perché noi dobbiamo portare avanti il programma.

Questo è l'obiettivo dell'amministrazione. Tutti se lo scordano ma è la cosa più importante. Abbiamo avuto il voto dei cittadini perché c'era un programma da fare e vogliamo portarlo avanti e dinirlo. E così mi auguro che si vada a votare per chi ha il programma migliore, non per chi parla di più".



