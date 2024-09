Festival della Comunicazione tra scienza, tecnologia e speranza

Camogli si prepara a ospitare l'undicesima edizione del Festival della Comunicazione da giovedì 12 a domenica 15 settembre, un evento che metterà al centro il tema della 'Speranza' attraverso un ricco programma di oltre 100 eventi e più di 160 ospiti. Tra scienziati, accademici e divulgatori, il festival esplorerà le prospettive future dell'umanità, toccando argomenti che spaziano dall'intelligenza artificiale all'evoluzione umana.

L'inaugurazione vedrà interventi di rilievo, tra cui le lectio magistralis di Nello Cristianini sull'interazione tra uomo e macchina e Sahra Talamo sulla forza dell'evoluzione umana.

Il programma include anche spettacoli inediti, come 'Cinquanta sfumature di Sapiens' di Mario Tozzi e Lorenzo Baglioni e approfondimenti sulla divulgazione scientifica con ospiti come Dario Bressanini e Telmo Pievani. Oltre alla scienza, il festival affronterà temi ambientali, con incontri sulle scogliere coralline e sull'acqua come risorsa vitale, e offrirà laboratori interattivi per grandi e piccoli, tra cui 'HEPscape!', una escape room dedicata alla fisica delle particelle in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

Per chi ama la natura, sono previste escursioni guidate nel Parco di Portofino, mentre chi desidera partecipare agli eventi più attesi potrà usufruire dei maxischermi allestiti in diverse aree della città. Tutti gli incontri sono gratuiti, con possibilità di prenotazione sul sito ufficiale del festival.

I biglietti, gratuiti, di gran parte degli incontri sono già esauriti. Tra i più gettonati quelli di Alessandro Barbero sulla prima guerra d'indipendenza, la lectio di apertura di Aldo Cazzullo, l'incontro con Pietrangelo Buttafuoco e Walter Veltroni e la lectio magistralis di Stefano Massini.



