Picchia e tiene segregata la compagna, arrestato 21enne a Savona

Un 21enne è stato arrestato in flagranza dalla polizia a Savona mentre picchiava e teneva segregata in casa la compagna. Maltrattamenti in famiglia aggravati e sequestro di persona ai danni della convivente sono le accuse contestate al giovane. A lanciare l'allarme è stata la stessa donna che ha chiesto aiuto ai poliziotti della Squadra Mobile.

Le indagini hanno ricostruito il contesto familiare della giovane coppia, caratterizzato da continui e ripetuti episodi di maltrattamenti, minacce ed ingiurie da parte dell'uomo, lesivi sia dell'integrità fisica che morale della giovane convivente che veniva anche continuamente controllata e limitata nella sua libertà di movimento e autodeterminazione.

L'uomo è stato rintracciato nella sua abitazione ove la donna era di fatto relegata, impossibilitata a muoversi senza la presenza del compagno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA