Calcio: Sampdoria, col Bari un punto in 10 uomini

Finisce con un pareggio il debutto di Andrea Sottil sulla panchina della Sampdoria nel match casalingo col Bari. Il neo tecnico sceglie il 3-4-1-2 com Benedetti alle spalle di Tutino e Coda. Termina 0-0 con la squadra pugliese e va bene così visto che i blucerchiati sono rimasti in dieci uomini per l'espulsione al 14' di Vulikic che aveva fermato l'attaccante Lasagna lanciato a rete . Un altro episodio chiave al 33' quando il portiere doriano Vismara che ha neutralizzato il calcio di rigore di Lasagna. Nella ripresa poche emozioni con la Samp che contiene l'offensiva dei pugliesi



