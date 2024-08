Nate cinque tartarughe sulla spiaggia di Laigueglia

Altri cinque esemplari di tartaruga Carretta carretta sono emersi la scorsa notte sulla spiaggia di Laigueglia (Savona) dove un esemplare femmina aveva deposto le uova. I piccoli hanno fatto il loro ingresso in mare senza difficoltà. Lo comunica lo staff dell'Acquario di Genova spiegando che nel secondo nido di tartaruga individuato ad Arma di Taggia "sono terminate le fasi di preparazione in vista della possibile schiusa delle uova deposte lo scorso 27 giugno nei pressi di uno stabilimento balneare".

Negli ultimi giorni i biologi dell'Acquario di Genova insieme ad Arpal, Università di Genova e Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Val d'Aosta, Associazione Delfini del Ponente hanno predisposto il corridoio ombreggiato per facilitare la strada dal nido alla battigia che gli eventuali piccoli esemplari dovranno percorrere per fare il loro primo ingresso in mare e spianato la superficie sabbiosa dell'area del nido in modo da poter individuare più facilmente il cono di schiusa che normalmente si forma poco prima dell'uscita dei primi esemplari.



