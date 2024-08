Per lo Spezia 0-0 a Cosenza, rimane imbattuto dopo tre turni

Lo Spezia incassa un prezioso pareggio sul campo del Cosenza nel posticipo del turno infrasettimanale di serie B. La squadra di Luca D'Angelo si fa preferire per lunghi tratti ai padroni di casa nonostante il precoce infortunio di Elia, ala da superiorità numerica dei liguri che al 18' deve già abbandonare il campo per infortunio.

Poco prima l'arbitro Di Marco di Ciampino aveva rivisto in calcio di punizione dal limite un rigore assegnato inizialmente proprio per un fallo su Elia, prima che il Var rettificasse la posizione. L'occasione migliore di tutta la partita al 35', quando Fumagalli centra la propria traversa da due passi cercando di disinnescare un colpo di testa di Wisniewski servito da un perfetto calcio d'angolo di Salvatore Esposito. Nella ripresa sarà Soleri a provare a incrociare di testa su assist del solito Esposito, trovando Micai attento (63'). A tempo scaduto il subentrato Sankoh avrebbe la palla della vittoria per il Cosenza quando Ricciardi lo serve in corsa, ma l'attaccante di Alvini tira in curva da ottima posizione (91'). Terzo risultato utile consecutivo per lo Spezia in tre partite e 5 punti in classifica.



