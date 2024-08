Imperia inaugura il Teatro Cavour con il presidente Mattarella

Il Comune di Imperia ha annunciato in una nota che il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella si recherà in visita a Imperia il prossimo 12 settembre per la cerimonia di inaugurazione ufficiale del Teatro Cavour, al termine dei lavori di restauro e recupero filologico che hanno interessato la struttura Ottocentesca. La visita si inserisce inoltre nell'ambito delle celebrazioni per il Centenario della Città e della relativa Provincia di Imperia.

Il presidente sarà accolto al suo arrivo in Piazza Roma, nei pressi dell'Antico Palazzo della Provincia di Porto Maurizio, da una delegazione di alunni delle scuole elementari cittadine e raggiungerà il Teatro Cavour al termine di una breve passeggiata nel centro. Nel corso della cerimonia, che avrà inizio alle ore 12.30, l'Orchestra e il Coro dell'Opera Carlo Felice di Genova eseguiranno l'Inno Nazionale, il "Coro a bocca chiusa" da Madama Butterfly di Giacomo Puccini, nel Centenario dalla scomparsa dell'autore, e "Va' Pensiero" dal Nabucco di Giuseppe Verdi.

Sarà inoltre proiettato, attraverso il nuovo impianto cinematografico di cui è stato dotato il Teatro, il filmato celebrativo realizzato per i cento anni della città da Ellis Van Jason, dronista svizzero di fama internazionale, che può vantare collaborazioni con le più importanti piattaforme di streaming al mondo e grandi case automobilistiche.

L'Orazione Celebrativa sarà tenuta da Corrado Bologna, professore di filologia romanza alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università La Sapienza di Roma, legato al territorio imperiese da radici familiari.

Per garantire la massima partecipazione all'evento saranno predisposti all'esterno del Teatro due maxi schermi sui quali sarà trasmessa la diretta della cerimonia.

L'Amministrazione Comunale "allestirà le principali vie cittadine, anche in collaborazione con gli esercizi commerciali, al fine di manifestare il benvenuto della comunità locale al Capo dello Stato".

"Con questa visita il Presidente della Repubblica testimonia, una volta di più, la sua sincera vicinanza ai cittadini dell'intero territorio nazionale, compresa una Provincia come la nostra ai confini d'Italia. Lo ringrazio per aver accolto il nostro invito e di onorarci della sua presenza in un'occasione così significativa per la comunità imperiese, quale la ricorrenza del Centenario della Città e della Provincia di Imperia. Il Teatro Cavour può inoltre vantare un legame profondo con la storia nazionale, non soltanto per le ragioni e il periodo storico in cui venne realizzato, nel pieno dell'entusiasmo risorgimentale, ma anche per lo splendido telero al suo interno su "Le Glorie d'Italia", dipinto a seguito dell'Unità e raffigurante i personaggi storici che hanno dato lustro al nostro Paese. La Città di Imperia si sta preparando per accogliere al meglio il Capo dello Stato, per una giornata che rimarrà impressa a lungo nella memoria collettiva" dichiara il sindaco Claudio Scajola.



