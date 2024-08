Calcio:Sampdoria; un punto in tre gare,futuro di Pirlo in bilico

Sampdoria subito al lavoro oggi al centro sportivo Mugnaini dopo la sconfitta di Salerno di ieri sera. A guidare la seduta di allenamento il tecnico Andrea Pirlo che dopo aver raccolto appena un punto nelle prime tre gare, pareggio all'esordio con il Frosinone poi due sconfitte con Reggiana in casa e Salernitana all'Arechi, vede la sua conduzione messa in dubbio.

Il ds Accardi già nella serata di ieri si è confrontato con il presidente Manfredi, al momento all'estero, per valutare tutte le possibili soluzioni. Al momento la fiducia al tecnico è confermata, anche in vista del prossimo impegno ravvicinato di sabato al Ferraris contro il Bari.

In caso di ulteriore risultato negativo e tenendo conto della successiva sosta per gli impegni delle nazionali la panchina di Pirlo potrebbe essere realmente messa in discussione tanto che circolano già i primi possibili sostituti a partire da Aurelio Andreazzoli, che il direttore sportivo blucerchiato conosce avendolo avuto ad Empoli.

Nel frattempo è stato ufficializzato l'acquisto del difensore Alessandro Pio Riccio dalla Juventus dopo che ieri Leoni era passato al Parma sempre a titolo definitivo.

Classe 2002, Riccio ha giocato nella Juve Next Gen ed ha firmato un contratto con la Sampdoria sino al 30 giugno 2027.





