Crucioli 'Orlando a commemorazione partigiano Berto è oltraggio'

"Il quasi-candidato presidente Andrea Orlando ha votato e continua a votare in parlamento l'invio di armi all'esercito ucraino, nei cui ranghi sono integrati numerosi battaglioni neonazisti. Con quale coerenza si recherà domani a tenere il discorso celebrativo per l'ottantesimo anniversario del sacrificio di Silvio Solimano, detto "Berto", ucciso in battaglia dai nazifascisti a Santo Stefano d'Aveto? Ai nazisti Berto sparava, Orlando al contrario gli invia armi. L'Anpi non dovrebbe consentire quest'oltraggio".

Lo scrive in una nota Mattia Crucioli (Uniti per la Costituzione) commentando la presenza del deputato dem Andrea Orlando alla cerimonia prevista per l'80⁰ anniversario del sacrificio del partigiano sammargheritese Silvio Solimano detto 'Berto' (1925 - 1944), medaglia d'oro al valor militare, perito durante la battaglia di Allegrezze in Val d'Aveto. Orlando dovrebbe tenere l'orazione ufficiale.



