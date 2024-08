Calcio: Spezia in rimonta, 2-1 sul Frosinone nel recupero

Lo Spezia batte il Frosinone per 2-1 all'ultimo tuffo nell'esordio casalingo dei liguri nel rinnovato stadio Picco da 12mila spettatori. Una rete di Aurelio nel recupero del secondo tempo completa la rimonta degli uomini di Luca D'Angelo, che a un quarto d'ora dalla fine erano sotto di una rete per il vantaggio di Cuni arrivato al 38'. Nel primo tempo partita aperta con due grandi occasioni per i padroni di casa nei primissimi minuti e una traversa per il la squadra di Vivarini su un tocco di Pio Esposito che per poco non beffava il proprio portiere. La rete arriva in contropiede grazie a un break di Darboe, capace di correre palla al piede e servire con precisione Cuni tutto solo in area.

Nella ripresa partita più bloccata con gli ospiti attenti a non scoprirsi e Spezia alla ricerca del modo di pungere. La chiave arriva dai cambi di D'Angelo, che mette dentro Candelari e Soleri guadagnando metri e centimetri. Trovato il pareggio al 75' con Salvatore Esposito su rigore, nel recupero (92') un angolo battuto dallo stesso Esposito innesca una traversa e una respinta corta su cui Aurelio arriva per il tap in decisivo.





