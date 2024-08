Vetrine in festa per la Genova Jeans Week di ottobre

In occasione della Genova Jeans Week, che si terrà dal 1 al 6 ottobre, la Camera di Commercio in collaborazione con il Comune di Genova e di Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti, lancia una iniziativa dedicata a negozi e botteghe che saranno chiamati a vestire di jeans le loro vetrine in occasione della Genova Jeans Week.

Si tratta della seconda edizione del concorso vetrine a tema jeans, cui l'anno scorso avevano partecipato 85 negozi cittadini. Il tema dell'edizione 2024 è "Il jeans è per sempre" ed è un richiamo alla necessità di promuovere il riuso e il consumo responsabile dei capi in jeans, ricordando che il tessile è uno dei settori con il maggior impatto ambientale sul pianeta, e al tempo stesso alla particolare resistenza della tela di fustagno in cotone, che si produceva a Genova già dalla metà del XVI secolo e che da qui veniva imbarcata sulle navi.

I commercianti e gli artigiani genovesi con vetrine visibili dalla strada sono quindi chiamati a dare spazio alla propria creatività interpretando liberamente questo tema, utilizzando materiali propri e possibilmente riciclati, riusati e riusabili.

La vestizione delle vetrine interesserà tutto il territorio cittadino, da Voltri a Nervi, con particolare attenzione all'area del "Jeans Trail", teatro della "Genova Jeans Week", che parte dalla BUGe-Biblioteca Universitaria e termina al Museo Diocesano, dietro la cattedrale di San Lorenzo, con due ramificazioni verso la Darsena e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Via Luccoli. Per le vetrine affacciate sul "Jeans Trail" sono previsti premi speciali.

Le vetrine andranno allestite entro lunedì 30 settembre e mantenute fino a domenica 6 ottobre, quando è prevista la serata conclusiva della Genova Jeans Week e la premiazione. I vincitori riceveranno articoli e accessori in jeans e cene omaggio nei ristoranti aderenti al marchio Genova Liguria Gourmet



