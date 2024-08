Rissa in Sottoripa, tre persone ferite

Rissa tra stranieri ieri sera in Sottoripa, nel centro storico di Genova. Il bilancio è di tre feriti in modo lieve. Un quarto uomo è riuscito a scappare ma è stato poi fermato in corso Italia. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, uno di loro, ubriaco, avrebbe iniziato a discutere con i tre. Prima le parole, poi i fatti. I quattro hanno iniziato a colpirsi con calci e pugni scatenando il parapiglia fino all'arrivo delle pattuglie.

I tre sono stati soccorsi e trasportati in codice giallo, quello di media intensità, all'ospedale San Martino, mentre il quarto è scappato. Da chiarire le cause della rissa ma non si esclude che dietro la lite ci possano essere motivi legati allo spaccio.



